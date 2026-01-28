James – Il ritorno in Italia dopo 12 anni

Dopo 12 anni James torna in Italia. L’artista si esibirà a Peccioli durante il festival Le Canzoni, che si inserisce nel più grande evento 11Lune, organizzato con la collaborazione della Fondazione Peccioliper. La serata promette di essere un’occasione speciale per i fan italiani, che potranno rivedere dal vivo uno dei protagonisti della scena musicale internazionale.

Anche quest'anno il Post torna a Peccioli con il festival Le Canzoni all'interno del più esteso festival 11Lune e in collaborazione con la Fondazione Peccioliper. Il primo concerto è con la rock band inglese James che t ornano in Italia dodici anni dopo un loro memorabile concerto umbro: band di Manchester tuttora di grandi popolarità britanniche e sempre travolgente dal vivo (hanno appena concluso un lungo tour europeo e nordamericano, dopo il ritorno al festival di Glastonbury del 2024). I biglietti saranno disponibili dalle 15 di mercoledì 28 gennaio, con le consuete agevolazioni per le persone abbonate, che avviseremo prima via mail.

