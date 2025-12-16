Emma Marrone | Scusate non mi sento molto bene Il ritorno in vetta dopo 12 anni

Emma Marrone torna in vetta alle classifiche italiane con

Dodici anni dopo la sua uscita, L’amore non mi basta torna a dominare le classifiche italiane. Un risultato inatteso, nato lontano dalle strategie discografiche tradizionali e alimentato invece dalla potenza dei social network. Protagonista di questo ritorno è Emma Marrone, che ha visto uno dei brani più amati del suo repertorio riconquistare il primo posto nella Top 50 Italia di Spotify. Il ritorno in classifica. Il brano, contenuto nell’album Schiena, ha totalizzato oltre 206 mila ascolti in un solo giorno, conquistando la vetta della classifica dei 50 brani più ascoltati in Italia. Un dato sorprendente per una canzone pubblicata più di un decennio fa, che dimostra come il tempo, nella musica, possa trasformarsi in un alleato e non in un limite. Ilgiornale.it

