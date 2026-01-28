Ivrea e la Battaglia delle Arance | storia e significato di un Carnevale unico

Quando arriva febbraio, Ivrea si trasforma. La città si prepara alla famosa Battaglia delle Arance, un evento che attira visitatori da tutto il mondo. Per alcune settimane, le strade si riempiono di colori e di movimento, tra carri, maschere e, ovviamente, le arance che volano da tutte le parti. È una tradizione che dura da decenni e che rende Ivrea unica nel suo genere. La gente si organizza, si diverte e partecipa a questa battaglia che, più che una semplice lotta, rappresenta un pezzo di storia e identità locale.

Ogni anno, nel mese di febbraio, Ivrea diventa il teatro di uno dei Carnevali più singolari e riconoscibili al mondo: lo Storico Carnevale di Ivrea, il cui momento centrale è la Battaglia delle Arance. Non si tratta di una rievocazione folcloristica qualunque, ma di una manifestazione che unisce storia, rito civile e partecipazione collettiva. La Battaglia delle Arance si svolge la domenica di Carnevale e coinvolge nove squadre di aranceri a piedi e oltre cinquanta carri da getto, che si affrontano nelle principali piazze della città. Gli aranceri a piedi rappresentano il popolo in rivolta, mentre i carri, trainati da cavalli e dotati di protezioni, simboleggiano l'antico potere feudale.

