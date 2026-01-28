Le tre ragazze scomparse in Italia non hanno ancora fatto ritorno a casa. La polizia sta indagando su ogni possibile pista, mentre amici e famiglie aspettano notizie. La tensione cresce, e le autorità chiedono a chiunque abbia informazioni di farsi avanti.

Il freddo di fine gennaio sembrava ancora più pungente per chi, con il fiato sospeso, fissava un telefono che non accennava a squillare. In quei momenti il tempo smette l’andamento regolare dei minuti e delle ore per trasformarsi in una sequenza interminabile di scenari ipotetici, dove il silenzio diventa un rumore assordante. Tre sedie vuote, tre zaini che non avrebbero dovuto trovarsi altrove e una domanda fissa a logorare i pensieri: dove possono essere finite tre giovanissime vite in una notte così gelida? La paura ha viaggiato lungo i binari e le strade provinciali, intrecciandosi alla speranza di un messaggio o di un avvistamento fortuito, mentre le comunità locali si stringevano attorno a un vuoto improvviso e inspiegabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, le tre minorenni scomparse: arriva ora la notizia

Approfondimenti su Italia Minorenni

Nella mattinata di lunedì, tre minorenni sono scomparse da Offanengo, in provincia di Cremona.

Le ragazze minorenni scomparse nel Cremasco sono state viste l’ultima volta lunedì mattina.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Italia Minorenni

Argomenti discussi: Lo rapinano e lo prendono a pugni in pieno centro: due minorenni nei guai; Il caso della famiglia nel bosco arriva a Bruxelles. McGrath: Decidono i giudici nazionali; Famiglia nel bosco: storia, cosa è successo e le ultime notizie; Francia, adolescente sequestrata e seviziata per ore da 4 minorenni.

Offanengo, sospiro di sollievo: ritrovate le tre ragazzine minorenni scomparse. Rintracciate a BergamoDue giovani di 12 anni e una di 14 si sarebbero allontanate volontariamente nella mattinata di lunedì 26 gennaio, dopo aver finto l’ingresso a scuola nel cremasco. Secondo quanto emerso avrebbero pres ... ilgiorno.it

Tre ragazze scomparse in Italia: ricerche in corso, l’appello delle famiglieOre di angoscia a Offanengo, nel Cremonese, per la scomparsa di tre ragazze minorenni di cui non si hanno notizie dalla mattinata di lunedì 26 gennaio. Si ... thesocialpost.it

Cresce in Italia il numero di minorenni trovati in possesso di quelle che vengono definite “armi improprie”. Si tratta di un fenomeno in forte aumento, che riaccende il dibattito sulla violenza giovanile, anche se va detto che il nostro Paese ha uno dei tassi di crim - facebook.com facebook