Isee automatico in arrivo | bonus e agevolazioni senza più certificazioni da presentare

Il governo ha deciso: presto niente più certificazioni da consegnare per ottenere bonus e agevolazioni. In Consiglio dei ministri è stata approvata una proposta che permette di calcolare l’Isee in modo automatico. Chi chiede aiuti non dovrà più preoccuparsi di mettere insieme documenti o certificati: il sistema si occuperà di fare tutto da solo. La novità dovrebbe semplificare molto le pratiche e accelerare le procedure per chi ha diritto agli aiuti.

La proposta in Consiglio dei ministri. Sta per partire una svolta importante per chi accede a bonus e aiuti legati all'Isee: non sarà più necessario presentare la certificazione della propria situazione economica, perché il calcolo avverrà in modo automatico. La novità rientra in un pacchetto di misure che sarà esaminato nel prossimo Consiglio dei ministri. Ad annunciarlo è stato Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione, intervenendo a Tg2 Post. Meno burocrazia e controlli più efficaci. Secondo il ministro, il nuovo sistema porterà meno pratiche da compilare, meno errori e meno possibilità di abusi.

