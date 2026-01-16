Il decreto PNRR 2026 prevede l’automatizzazione del calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) per le richieste di bonus e prestazioni sociali. Questa novità mira a semplificare le procedure, facilitando l’accesso ai benefici per i cittadini. Di seguito, vengono illustrate le principali novità e le implicazioni di questa misura per utenti e enti erogatori.

La bozza del decreto Pnrr 2026 introduce l’acquisizione, in automatico, dell’Indicatore della situazione economica equivalente ( Isee ) per la domanda di bonus e prestazioni sociali. Il sistema prevede che il reperimento dei dati utili alla formulazione dell’indicatore reddituale sia un adempimento a carico degli enti erogatori, in modo da sollevare le famiglie e gli studenti da onerosi obblighi burocratici. Si tratta, quindi, delle prestazioni sociali agevolate gestite dai Comuni, dalle scuole, dalle università e dalle Amministrazioni pubbliche. Il testo del provvedimento è stato predisposto dal governo per definire le nuove modalità di accesso ai benefici economici, per la cui richiesta non sarà più necessaria la trasmissione manuale dell’Isee da parte del contribuente. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Isee 2026 automatico per la domanda di bonus e prestazioni: ecco le novità in arrivo

Leggi anche: Bonus asilo nido 2026, come fare domanda, gli importi e i requisiti Isee

Leggi anche: Bonus assunzioni under 35: domanda e utilizzo estesi al 31 dicembre 2026. Le novità

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Nuovo ISEE 2026 per prestazioni familiari e inclusione: istruzioni INPS e criticità; Nuovo Isee 2026, cambia il calcolo: con lo “sdoppiamento” arriva lo sconto su casa, bonus e figli; Domande Carta Acquisti 2026, i moduli aggiornati e come funziona il rinnovo automatico; Novità ISEE 2026, soglie più alte e calcoli più favorevoli per assegno di inclusione, figli a carico e bonus: le istruzioni nel MESSAGGIO INPS.

ISEE 2026: verso il calcolo automatico per bonus e agevolazioni - Nella bozza del nuovo decreto PNRR arriva l'ISEE automatico per bonus e agevolazioni: dati accessibili direttamente da scuole, università, comuni e PA. msn.com