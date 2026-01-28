L' Isee diventa automatico | novità in arrivo per richiedere i bonus

Sta per cambiare tutto per chi chiede bonus e agevolazioni. Da ora, l’Isee sarà calcolato in modo automatico, senza dover presentare documenti o fare richieste specifiche. La novità mira a semplificare la vita a chi ha bisogno di questi aiuti e a velocizzare le procedure. La misura entrerà in vigore a breve, e molti utenti già si preparano a questa rivoluzione digitale.

Sul tavolo del prossimo Consiglio dei ministri una serie di provvedimenti che rientrano nel pacchetto semplificazioni. C'è anche una nuova procedura per ottenere la certificazione della situazione economica familiare Sta per arrivare un'altra mini rivoluzione per quanti accedono a bonus e agevolazioni in base al proprio Isee. Non sarà più necessario presentare la certificazione che attesta la propria condizione economica, perché sarà tutto automatico. Una volta a regime significa meno burocrazia, minor margine di errore e anche di imbroglio. L'Isee automatico è tra le novità che saranno discusse nel prossimo Consiglio dei ministri.🔗 Leggi su Today.it

Il decreto PNRR 2026 prevede l’automatizzazione del calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) per le richieste di bonus e prestazioni sociali.

