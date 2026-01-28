Iran Trump | Grande armata pronta a intervenire se necessario

Donald Trump torna a minacciare l’Iran, parlando di una “grande armata” pronta a intervenire se la situazione lo richiederà. Il presidente americano sottolinea che questa forza è più grande di quella inviata in Venezuela e che è pronta a intervenire con rapidità e violenza, se necessario. La tensione tra Stati Uniti e Iran rimane alta, con Trump che non esclude un intervento militare.

Roma, 28 gen. (askanews) – Il presidente americano Donald Trump è tornato a rimarcare la presenza nei pressi dell’Iran di una “grande armata, più grande di quella inviata in Venezuela”, pronta, “come per il Venezuela, a compiere la sua missione, con rapidità e violenza, se necessario”. In un post su Truth, Trump ha quindi ribadito: “Speriamo che l’Iran si sieda rapidamente al tavolo delle trattative e negozi un accordo giusto ed equo – NIENTE ARMI NUCLEARI – che sia vantaggioso per tutte le parti”. “Il tempo stringe”, ha ammonito il presidente americano, sollecitando Teheran a fare un accordo::”Come ho già detto all’Iran una volta, FATE UN ACCORDO! Non l’hanno fatto, e c’è stata l”Operazione Martello di Mezzanotte’, una massiccia distruzione dell’Iran.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Iran Trump Iran, Trump: “Usa pronti a intervenire se Teheran uccide manifestanti” L’attuale situazione in Iran ha attirato l’attenzione internazionale a causa delle tensioni tra le autorità e i manifestanti pacifici. Iran, Trump dispiega “una grande armata” ma non chiude al negoziato In un contesto di tensione tra Iran e Stati Uniti, Trump ha dispiegato una grande armata nella regione, senza tuttavia escludere la possibilità di negoziati. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Proteste in Iran, Trump minaccia intervento Usa Ultime notizie su Iran Trump Argomenti discussi: Iran, Trump dispiega una grande armata ma non chiude al negoziato; Grande armata vicino all’Iran: Trump afferma che Teheran vuole parlare e raggiungere un accordo in mezzo alle crescenti tensioni; Sull’Iran accerchiato dagli Usa pesa la frattura con la popolazione; Trump avverte di una grande armata diretta verso l’Iran; Spera di non usare la forza - Investing.com. Iran, Trump: Grande armata pronta a intervenire, se necessarioRoma, 28 gen. (askanews) - Il presidente americano Donald Trump è tornato a rimarcare la presenza nei pressi dell'Iran di una 'grande armata, ... notizie.tiscali.it Iran, Trump dispiega una grande armata ma non chiude al negoziatoRoma, 27 gen. (askanews) – Gli Stati Uniti starebbero valutando attacchi mirati contro funzionari ... msn.com “Un’altra splendida flotta sta navigando maestosamente in questo momento verso l’Iran”. Così annuncia il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump, in visita in Iowa per dare il via alla sua campagna per le elezioni di medio termine di novembre, affe facebook Flotta statunitense si avvicina all' #Iran ma il presidente #Trump dice: "Spero in un accordo". Tensione anche tra l' #Italia e #Teheran, che ha convocato la nostra ambasciatrice x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.