Iran Trump | Grande armata pronta a intervenire se necessario

Donald Trump torna a minacciare l’Iran, parlando di una “grande armata” pronta a intervenire se la situazione lo richiederà. Il presidente americano sottolinea che questa forza è più grande di quella inviata in Venezuela e che è pronta a intervenire con rapidità e violenza, se necessario. La tensione tra Stati Uniti e Iran rimane alta, con Trump che non esclude un intervento militare.

Roma, 28 gen. (askanews) – Il presidente americano Donald Trump è tornato a rimarcare la presenza nei pressi dell’Iran di una “grande armata, più grande di quella inviata in Venezuela”, pronta, “come per il Venezuela, a compiere la sua missione, con rapidità e violenza, se necessario”. In un post su Truth, Trump ha quindi ribadito: “Speriamo che l’Iran si sieda rapidamente al tavolo delle trattative e negozi un accordo giusto ed equo – NIENTE ARMI NUCLEARI – che sia vantaggioso per tutte le parti”. “Il tempo stringe”, ha ammonito il presidente americano, sollecitando Teheran a fare un accordo::”Come ho già detto all’Iran una volta, FATE UN ACCORDO! Non l’hanno fatto, e c’è stata l”Operazione Martello di Mezzanotte’, una massiccia distruzione dell’Iran.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

