Iran Trump | Usa pronti a intervenire se Teheran uccide manifestanti

L’attuale situazione in Iran ha attirato l’attenzione internazionale a causa delle tensioni tra le autorità e i manifestanti pacifici. Secondo le dichiarazioni degli Stati Uniti, se il governo iraniano dovesse usare la violenza contro i civili, gli USA sarebbero pronti a intervenire. Questa posizione evidenzia le preoccupazioni globali per la gestione delle proteste e il rispetto dei diritti umani nel paese mediorientale.

“ Se l’Iran sparerà e ucciderà violentemente i manifestanti pacifici, come è sua abitudine, gli Stati Uniti d’America correranno in loro soccorso. Siamo pronti a intervenire. Grazie per l’attenzione dedicata a questa questione!”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un post sul suo social Truth, in merito alle manifestazioni in corso in Iran. Teheran avverte Trump: “Intervento Usa sarebbe il caos”. “Trump dovrebbe sapere che l’intervento degli Stati Uniti nei problemi interni corrisponde al caos nell’intera regione e alla distruzione degli interessi statunitensi”. Lo ha scritto in un messaggio su X Ali Larijani, ex presidente del parlamento e attuale segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Trump: “Usa pronti a intervenire se Teheran uccide manifestanti” Leggi anche: Trump: ‘pronti a intervenire se Teheran ucciderà i manifestanti’ Leggi anche: Trump all'attacco: "Se l'Iran uccide i manifestanti gli Usa interverranno" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Iran, dilaga la protesta per la crisi. Sei morti negli scontri. Trump: “Usa pronti a intervenire”; Netanyahu negli Usa con due obiettivi: disarmare Hamas e avvertire l'Iran. Trump: Pronti a intervenire; Concluso l'incontro Trump-Netanyahu in Florida, decisivo per la tregua a Gaza: Molto produttivo - Trump attacca ancora capo della FED Powell: è un pazzo; Gaza, in Florida a Mar-a-Lago l'incontro tra Trump e Netanyahu. Iran, proteste represse nel sangue: 6 morti. Trump: «Pronti a intervenire». Teheran: «Pensi ai suoi soldati» - Cinque giornate consecutive di proteste e un bilancio che inizia a farsi drammatico. msn.com

Trump: "Pronti a intervenire se Teheran ucciderà i manifestanti". L'Iran: "Stia attento" - In un post su Truth il presidente degli Stati Uniti in merito alle manifestazioni in corso in Iran ha dichiarato: "Siamo pronti a partire". msn.com

L’Iran avverte Trump: “Stia attento ai suoi soldati” - Avvertimento dall'Iran nei confronti di Donald Trump: in caso di intervento Usa a Teheran, sarebbe il caos in Medio Oriente. lanotiziagiornale.it

Iran, dilaga la protesta per la crisi. Sei morti negli scontri. Trump: “Usa pronti a intervenire” x.com

The Epoch Times Italia. . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato lunedì 29 dicembre che gli Stati Uniti lancerebbero rapidamente nuovi attacchi contro l’Iran se il Paese stesse ricostruendo il programma nucleare colpito a giugno. Trump ha ril - facebook.com facebook

