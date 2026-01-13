Via dal Paese fuori subito Avviso senza precedenti dagli Stati Uniti sull’Iran

Gli Stati Uniti hanno emesso un avviso urgente per i cittadini italiani in Iran, raccomandando di lasciare il paese immediatamente. La situazione internazionale resta complessa, con l’amministrazione americana sotto la guida di Donald Trump che mantiene una posizione ferma e deciso in politica estera, aumentando le tensioni con vari partner storici.

La figura di Donald Trump continua a dominare il dibattito internazionale, soprattutto per una politica estera aggressiva che negli ultimi mesi ha riacceso tensioni con numerosi alleati storici. Tra questi, la Francia è stata una delle voci più critiche nei confronti delle scelte dell’ex presidente statunitense, accusato di portare avanti una linea unilaterale e poco incline al dialogo multilaterale. Le prese di posizione di Trump, secondo Parigi, rischiano di compromettere equilibri già fragili in diverse aree del mondo. >> “Mai visto niente del genere”. Garlasco, giallo nel giallo: l’ultima scoperta su Chiara Poggi Da più parti, in ambienti diplomatici francesi, si sottolinea come l’approccio trumpiano privilegi la forza e la deterrenza rispetto alla mediazione, alimentando una spirale di instabilità geopolitica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Serie sci-fi Netflix scopri il successo globale che conquistato il mondo fuori dagli Stati Uniti

Leggi anche: L'Italia spenderà 112,6 milioni di euro per aprire la prima scuola per piloti di F-35 fuori dagli Stati Uniti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Usa: americani lascino subito il Venezuela: Milizie armate. Diplomazia al lavoro per Trentini; Venezuela. L’arresto di Maduro dopo l’intervento Usa: incognite sulla transizione e appello della Chiesa alla calma; Gli Usa: 'I cittadini americani lascino subito il Venezuela'; Arriva il nuovo sistema di accesso all'Europa ed è subito…coda.

Astral Legends TV | Live Stream Marathon | Every Fri-Sunday | Part 1

«Sono orientato a lasciare Exxon fuori» dai pozzi petroliferi del Venezuela, ha dichiarato Donald Trump dopo che il Ceo della compagnia, Darren Woods, aveva espresso dubbi sulla possibilità effettiva di entrare nel Paese nel corso della riunione con i vertici - facebook.com facebook

#DeZerbi polemico sulla Supercoppa: "Non si può disputare fuori dal paese di origine" x.com