Via dal Paese fuori subito Avviso senza precedenti dagli Stati Uniti sull’Iran

Da caffeinamagazine.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti hanno emesso un avviso urgente per i cittadini italiani in Iran, raccomandando di lasciare il paese immediatamente. La situazione internazionale resta complessa, con l’amministrazione americana sotto la guida di Donald Trump che mantiene una posizione ferma e deciso in politica estera, aumentando le tensioni con vari partner storici.

La figura di Donald Trump continua a dominare il dibattito internazionale, soprattutto per una politica estera aggressiva che negli ultimi mesi ha riacceso tensioni con numerosi alleati storici. Tra questi, la Francia è stata una delle voci più critiche nei confronti delle scelte dell’ex presidente statunitense, accusato di portare avanti una linea unilaterale e poco incline al dialogo multilaterale. Le prese di posizione di Trump, secondo Parigi, rischiano di compromettere equilibri già fragili in diverse aree del mondo. >> “Mai visto niente del genere”. Garlasco, giallo nel giallo: l’ultima scoperta su Chiara Poggi Da più parti, in ambienti diplomatici francesi, si sottolinea come l’approccio trumpiano privilegi la forza e la deterrenza rispetto alla mediazione, alimentando una spirale di instabilità geopolitica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

