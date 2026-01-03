Gli Stati Uniti attaccano il Venezuela
Gli Stati Uniti hanno annunciato un'operazione militare in Venezuela, confermando l'arresto del presidente Nicolás Maduro. La notizia rappresenta un evento di grande rilievo nella scena internazionale, con possibili ripercussioni sulla stabilità della regione. Le autorità statunitensi hanno comunicato ufficialmente l'intervento, mentre le reazioni internazionali si susseguono. Restano da valutare gli sviluppi e le implicazioni di questa azione sulla situazione politica venezuelana e sulle relazioni tra i paesi coinvolti.
Il presidente statunitense Donald Trump ha confermato l’operazione militare e ha detto che il presidente venezuelano Nicolás Maduro è stato catturato. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Gli Stati Uniti bombardano il Venezuela. Trump: "Catturati Maduro e la moglie" - Il presidente americano Donald Trump ha ordinato di bombardare il Venezuela e ha catturato il presidente Nicolas Maduro e sua moglie. ilfoglio.it
Trump attacca il Venezuela, forti esplosioni a Caracas. Ira di Maduro: “Grave aggressione militare degli Stati Uniti”. Video - Le esplosioni avvengono mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump — che ha schierato una task force della Marina nei Caraibi — ipotizza possibili attacchi terrestri contro il Venezuela, ... affaritaliani.it
Trump rivendica l'attacco su Caracas e annuncia su Truth: "Catturato Maduro". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump rivendica l'attacco su Caracas e annuncia su Truth: 'Catturato Maduro'. tg24.sky.it
STATI UNITI attaccano il VENEZUELA notizia esclusiva dal PAESE
Il governo ha accusato gli Stati Uniti e ha dichiarato lo stato di emergenza - facebook.com facebook
Il Venezuela dichiara lo stato di emergenza nazionale ("Conmoción Exterior") lanciando un appello alla mobilitazione popolare ("Pueblo a la calle") contro la "aggressione imperialista" degli Stati Uniti. @ultimoranet x.com
