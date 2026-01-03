Gli Stati Uniti attaccano il Venezuela

Gli Stati Uniti hanno annunciato un'operazione militare in Venezuela, confermando l'arresto del presidente Nicolás Maduro. La notizia rappresenta un evento di grande rilievo nella scena internazionale, con possibili ripercussioni sulla stabilità della regione. Le autorità statunitensi hanno comunicato ufficialmente l'intervento, mentre le reazioni internazionali si susseguono. Restano da valutare gli sviluppi e le implicazioni di questa azione sulla situazione politica venezuelana e sulle relazioni tra i paesi coinvolti.

Il presidente statunitense Donald Trump ha confermato l’operazione militare e ha detto che il presidente venezuelano Nicolás Maduro è stato catturato. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

