Rinnova la tessera sanitaria attenzione alla mail truffa | l' allarme del ministero della Salute

Il Ministero della Salute segnala una recente email truffa che sfrutta il messaggio di rinnovo della tessera sanitaria. Questa comunicazione falsa mira a ingannare gli utenti, inducendoli a fornire dati personali o a cliccare su link fraudolenti. È importante prestare attenzione a eventuali messaggi sospetti e verificare sempre la fonte prima di procedere a qualsiasi aggiornamento.

C'è una nuova truffa informatica "in circolazione", che stavolta come "leva" sfrutta l'urgenza di rinnovare la tessera sanitaria. Il nuovo trabocchetto, particolarmente elaborato, punta a rubare i dati sensibili dei contribuenti, che possono essere utilizzati per creare false identità, raggiri e. 🔗 Leggi su Today.it

