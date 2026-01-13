Rinnova la tessera sanitaria attenzione alla mail truffa | l' allarme del ministero della Salute
Il Ministero della Salute segnala una recente email truffa che sfrutta il messaggio di rinnovo della tessera sanitaria. Questa comunicazione falsa mira a ingannare gli utenti, inducendoli a fornire dati personali o a cliccare su link fraudolenti. È importante prestare attenzione a eventuali messaggi sospetti e verificare sempre la fonte prima di procedere a qualsiasi aggiornamento.
C'è una nuova truffa informatica "in circolazione", che stavolta come "leva" sfrutta l'urgenza di rinnovare la tessera sanitaria. Il nuovo trabocchetto, particolarmente elaborato, punta a rubare i dati sensibili dei contribuenti, che possono essere utilizzati per creare false identità, raggiri e. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: “Tessera sanitaria in scadenza”: ecco la truffa via mail che ti fa perdere tutti i tuoi dati personali
Leggi anche: Allarme Tessera Sanitaria, la nuova truffa che svuota il conto. Ecco come riconoscerla
Truffa della tessera sanitaria, la mail pericolosa e il finto rinnovo: a cosa fare attenzione e come difendersi; Attenzione alla truffa della tessera sanitaria, Ministero della Salute: Sito e email false; Attenzione alla truffa della tessera sanitaria: come funziona la campagna di phishing e come evitarla; Attenzione a false email sul rinnovo della tessera sanitaria: tentativo di truffa.
Attenzione alla truffa della tessera sanitaria, Ministero della Salute: "Sito e email false" - Una truffa particolarmente elaborata rischia di rubare dati sensibili che possono essere usati per creare false identità, raggiri e azioni criminali ai danni della vittima. msn.com
Attenzione alla truffa sulla tessera sanitaria: “Clicca qui per rinnovarla”. Ma è un raggiro - La nuova truffa consiste in una mail che avverte della tessera sanitaria in scadenza e, se si prosegue, raccoglie delicate informazioni personali: non cliccate mai sul link per rinnovarla ... dire.it
Attenzione: in corso una truffa via email sul rinnovo della Tessera Sanitaria - Stanno circolando false email sul rinnovo della tessera sanitaria, inviate indebitamente a nome del Ministero della Salute. strettoweb.com
Non cliccate mai sul link per rinnovare la tessera sanitaria "in scadenza": è una truffa. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.