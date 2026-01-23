Nuovi guai per Tonino o' Cinese arrestato a Natale dopo una lunga latitanza

A Natale, Tonino o' Cinese è stato arrestato a seguito di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli. L'arresto, frutto di un'indagine condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e della Stazione di Acerra, riguarda quattro persone coinvolte in attività criminali. La vicenda si inserisce nel quadro delle operazioni condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e della Stazione di Acerra hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di quattro persone gravemente.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Anni di latitanza e una lunga parentesi nelle carceri turche, il riminese Camporesi rientra in ItaliaLuciano Camporesi, 50 anni, originario di Rimini, sta rientrando in Italia dopo anni di latitanza e un periodo di detenzione nelle carceri turche.

Leggi anche: Nuovi guai per Adrian Sutil: il pilota ex Formula 1 arrestato per una maxi frode sulle auto di lusso

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Nuovi guai per Tonino o' Cinese arrestato a Natale dopo una lunga latitanzaMentre era latitante, assieme ad altre 3 persone avrebbe minacciato un imprenditore di Acerra per estorcergli danaro ... napolitoday.it

SULMONA, FERMATO IN MOTO CON HASHISH E COCAINA: DENUNCIATO 28ENNE Nuovi guai giudiziari per un giovane sulmonese di 28 anni, fermato dai Carabinieri durante un consueto servizio di controllo del territorio. Il giovane, già noto alle forze dell’ - facebook.com facebook