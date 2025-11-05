Intesa Sanpaolo-Sda Bocconi | nasce il Blue Economy Monitor

Ci sono il capitale naturale blu e la mobilità sostenibile al centro delle prime due ricerche del Blue Economy Monitor di Intesa Sanpaolo e SDA Bocconi School of Management, presentate nel corso di un evento ospitato dall’ateneo milanese in cui è stato presentato il nuovo Osservatorio. Le due analisi hanno offerto un quadro aggiornato delle opportunità economiche e ambientali legate alla gestione sostenibile del mare, sottolineando inoltre le sfide che il sistema produttivo è chiamato ad affrontare nella transizione verso modelli di sviluppo più resilienti e decarbonizzati. Tutti temi al centro dell’Osservatorio promosso dal Gruppo guidato da Carlo Messina, che nasce con l’obiettivo di analizzare i diversi aspetti dell’economia del mare e di monitorarne le dinamiche di sviluppo, per diffondere una maggiore conoscenza delle opportunità legate a un settore in forte crescita a livello mondiale che può vedere il nostro Paese protagonista. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Intesa Sanpaolo-Sda Bocconi: nasce il Blue Economy Monitor

