Intesa Sanpaolo rinnovato il contratto di secondo livello

Firmato dalla Fabi e dalle altre organizzazioni sindacali bancarie l’accordo in Intesa Sanpaolo che definisce parte del contratto di secondo livello in vigore da gennaio 2026 sino a dicembre 2029. Lo rende noto la Fabi, spiegando che tra i punti principali dell’intesa, che interessa i 70mila lavoratori del gruppo, ci sono la previdenza complementare con l’aumento della quota base al 4,5%, l’ampliamento dei permessi retribuiti, il buono pasto alzato a 8 euro nel 2026, 9 euro nel 2027 e 10 euro nel 2029. Altre previsioni sulla banca del tempo, pacchetto giovani under 35 e indennità per turni di filiale digitale e per settori IT e Cyber Security. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

