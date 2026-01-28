Inter stop per Barella | il club chiarisce le condizioni dopo gli esami

L’Inter ha annunciato che Nicolò Barella si è fermato a causa di un problema muscolare. Dopo gli esami di questa mattina, il club ha spiegato le sue condizioni e i tempi di recupero. La squadra spera di averlo di nuovo in campo al più presto.

L' Inter ha fatto chiarezza sulle condizioni di Nicolò Barella, fermatosi nelle ultime ore per un problema muscolare e sottoposto questa mattina ad accertamenti clinico-strumentali. Il centrocampista nerazzurro è stato valutato presso l' Istituto Humanitas di Rozzano, dove gli esami hanno definito l'entità dell'infortunio, consentendo allo staff medico di impostare il percorso di recupero. Il quadro emerso invita alla prudenza ma, allo stato attuale, non fa pensare a uno stop di lunga durata. La gestione del caso sarà però graduale e attenta, considerata l'importanza del giocatore negli equilibri della squadra.

