Barella si ferma per due settimane a causa di un infortunio. L’Inter dovrà fare a meno del centrocampista durante questo periodo e spera di poterlo riavere a disposizione per la partita contro la Juve a metà febbraio. Gli esami hanno confermato il problema, ma il giocatore proverà a tornare in campo prima possibile.

“Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a esami clinico-strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno”. Con questo comunicato l'Inter ha annunciato l'esito dei controlli a cui si è sottoposto in mattinata Barella. Nulla di particolarmente preoccupante per il centrocampista nerazzurro, che però sarà costretto a restare ai box non soltanto nella gara in programma questa sera contro il Borussia Dortmund - per la quale non è stato convocato -, ma anche nel match in programma domenica alle 18, contro la Cremonese e la sfida di Coppa Italia contro il Torino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, circa due settimane di stop per Barella: proverà a rientrare con la Juve. L’esito degli esami

