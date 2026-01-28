Inter esami strumentali Barella | ecco l’esito UFFICIALE

Questa mattina Nicolò Barella si è sottoposto a esami dopo l'infortunio subito ieri. Il centrocampista aveva accusato un affaticamento muscolare prima della partita di Champions contro il Borussia Dortmund. L’esito ufficiale conferma la diagnosi iniziale, ma ancora non si sa quanto tempo potrà stare fuori.

Il centrocampista si è infortunato alla vigilia della sfida di Champions in casa del Borussia Dortmund Stamane Nicolò Barella si è sottoposto a esami strumentali dopo l’ infortunio, un affaticamento muscolare secondo una prima diagnosi, subito alla vigilia del match di Champions contro il Borussia. Il classe ’97 non è nemmeno partito coi compagni per la Germania, con Chivu che ha spento qualsivoglia allarmismo nella conferenza stampa in quel di Dortmund: “Non sembra grave”. (AnsaFoto) – Calciomercato.it In effetti il problema fisico accusato dal centrocampista interista è di lieve entità. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

L'Inter ha reso noto l'esito degli esami di Nicolò Barella, che si è infortunato durante l'ultima partita.

Infortunio Barella, l'esito degli esami e il comunicato dell'Inter: quando torna, quante partite salta e chi gioca al suo postoQUANDO TORNA - Barella non sarà rischiato tra pochi giorni contro la Cremonese e lo stesso dovrebbe accadere in Coppa Italia contro il Torino, l'obiettivo è provare a rientrare in occasione del ... calciomercato.com

Inter, per Barella lieve risentimento allo psoas: il comunicato e i tempi di recuperoArrivano aggiornamenti, da casa Inter, sulle condizioni di Nicolò Barella, costretto a saltare l’ultima gara della League Phase di Champions. tuttomercatoweb.com

