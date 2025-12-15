Milan arrivato l’esito degli esami strumentali per l’infortunio di Gabbia | ecco come sta

Sono stati comunicati i risultati degli esami medici di Matteo Gabbia, difensore del Milan, in seguito all'infortunio subito durante la partita contro il Sassuolo. Il giocatore, nato nel 1999, ha affrontato un'analisi approfondita per valutare l'entità del problema e stabilire il percorso di recupero.

È arrivato da pochi minuti il responso degli esami medici ai quali si è sottoposto Matteo Gabbia, difensore centrale classe 1999, per l'infortunio rimediato in Milan-Sassuolo 2-2 di ieri pomeriggio a 'San Siro'. Le condizioni del numero 46. Pianetamilan.it

