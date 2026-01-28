Inter assalto Premier per Luis Henrique | Bournemouth in pole

L'Inter si trova al centro di un'asta internazionale per Luis Henrique. Nelle ultime ore, tre club inglesi hanno chiesto informazioni sul giovane esterno brasiliano, che sta attirando l’attenzione come uno dei profili più caldi del mercato nerazzurro. La società nerazzurra dovrà ora valutare le offerte e decidere se cedere il giocatore o continuare a puntare su di lui.

La Premier League bussa alla porta dell'Inter. Nelle ultime ore tre club inglesi hanno chiesto informazioni per Luis Henrique, esterno brasiliano diventato uno dei profili più osservati del mercato nerazzurro. Sul tavolo di Viale della Liberazione sono arrivati sondaggi da Bournemouth, Aston Villa ed Everton. Tra questi, il Bournemouth è quello che ha mosso i passi più concreti, arrivando a formulare una proposta complessiva da circa 30 milioni di euro per il cartellino del giocatore. La linea dell' Inter, però, è netta. Il club non intende aprire alla cessione senza garanzie immediate sul mercato in entrata: perdere un esterno senza un sostituto pronto è uno scenario che la dirigenza non vuole prendere in considerazione.

