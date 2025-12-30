Ingresso a un euro nei Musei civici di Verona e apertura straordinaria

Durante il primo fine settimana dell’anno, i Musei civici di Verona offriranno ingresso a un euro e aperture straordinarie, invitando visitatori a scoprire il patrimonio culturale della città. Un’opportunità per residenti e turisti di approfondire la storia e l’arte di Verona in un momento speciale, arricchendo il soggiorno con un’esperienza culturale accessibile e di qualità.

I Musei civici si preparano ad accogliere nel prossimo lungo fine settimana di inizio anno tutte e tutti coloro che hanno scelto Verona come meta per le proprie vacanze. Il 4 gennaio 2026 nuovo appuntamento con le domeniche a 1 euro nei Musei Civici di Verona, l'iniziativa che permette di.

