Polizia il bilancio del 2025 a Livorno | duecento arresti più di mille denunce e 30mila persone controllate

Nel 2025, la questura di Livorno ha svolto un intenso lavoro di sicurezza e controllo, con 200 arresti, oltre 1.000 denunce e più di 30.000 persone controllate. Un bilancio che riflette l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire la tutela dei cittadini e mantenere l’ordine pubblico sul territorio locale.

