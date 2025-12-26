2.072 soggetti tratti in arresto, 7.840 denunciati all'autorità giudiziaria. 871.567 le persone controllate, 287.699 i veicoli. Sono questi i dati complessivi del bilancio della Questura di Napoli per l'anno 2025. L’attività di prevenzione si è sviluppata anche attraverso l’adozione di misure di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Il bilancio della Questura di Napoli nel 2025: 2.072 arresti e 7.840 denunce

Leggi anche: Questura Napoli, nel 2025 oltre duemila arresti e 7.840 denunce

Leggi anche: Violenza di genere, nel 2025 ad Ancona 30 denunce e 61 ammonimenti. Il bilancio della Questura

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Seduta consiliare del 22 dicembre 2025 ore 15 (appello entro le ore 16) – Sala del Consiglio via Verdi; Lotta al crimine, arresti e sequestri di droga: il bilancio 2025 della questura di Bari; Seduta consiliare del 23 dicembre 2025 ore 15 (appello entro le ore 16) – Sala del Consiglio via Verdi; Terni, bilancio 2025 delle attività della Questura: indice di criminalità in calo, record di cocaina sequestrata.

Napoli, il bilancio del 2025 della polizia: oltre duemila arresti e 7.840 denunce - 840 denunce: è il bilancio dell'attività condotta nel 2025 dai poliziotti della Questura di Napoli, che inoltre hanno controllato complessivamente ... msn.com