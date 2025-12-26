Il bilancio della Questura di Napoli nel 2025 | 2.072 arresti e 7.840 denunce

2.072 soggetti tratti in arresto, 7.840 denunciati all'autorità giudiziaria. 871.567 le persone controllate, 287.699 i veicoli. Sono questi i dati complessivi del bilancio della Questura di Napoli per l'anno 2025. L’attività di prevenzione si è sviluppata anche attraverso l’adozione di misure di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

