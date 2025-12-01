Infortunio Berardi | tegola per il Sassuolo lesione di medio grado per l’attaccante! Quanto dovrà rimanere fuori

Infortunio Berardi: che tegola per il Sassuolo, lesione di medio grado per l’attaccante! Quanto dovrà stare fuori, i tempi di recupero. L’incubo peggiore per i tifosi del Sassuolo si è materializzato sotto forma di un bollettino medico che non lascia spazio a interpretazioni. La sconfitta di venerdì contro il Como (2-0) lascia in eredità un danno ben più grave dei zero punti in classifica: Domenico Berardi si ferma per un lungo periodo. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il numero 10 neroverde hanno confermato la gravità del problema muscolare accusato al “Sinigaglia”, emettendo una sentenza che chiude anticipatamente il suo anno solare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Berardi: tegola per il Sassuolo, lesione di medio grado per l’attaccante! Quanto dovrà rimanere fuori

