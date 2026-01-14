Inter Lecce infortunio di Camarda | ecco quanto dovrà star fuori! Queste le condizioni dell’attaccante italiano scuola Milan | il comunicato

L’attaccante dell’Inter Lecce Camarda, originario della scuola Milan, si è infortunato e resterà fuori dal campo per un certo periodo. La società ha diffuso un comunicato dettagliando le condizioni dell’italiano e i tempi di recupero stimati. L’assenza di Camarda influenzerà la formazione del team nelle prossime partite, a partire dalla sfida di questa sera contro l’Inter.

di Paolo Moramarco Inter Lecce, infortunio di Camarda: l'attaccante salta il match di questa sera contro i nerazzurri, ma non solo. Il comunicato. Niente da fare per Francesco Camarda. Il giovane attaccante del Lecce, classe 2008, non sarà a disposizione nemmeno per il delicato match odierno contro l'Inter. Dopo il forfait dell'ultima giornata contro il Parma, le speranze di recupero del talento salentino si sono definitivamente spente in seguito al consulto ortopedico svolto a Milano. Come confermato dagli accertamenti, Camarda ha riportato un trauma contusivo alla spalla destra. Nessuna lesione grave, ma una situazione che impone prudenza e stop immediato.

Lecce, brutte notizie per Camarda: trauma contusivo alla spalla. Ecco quanto sta fuori - L'attaccante classe 2008 si era infortunato nella sfida con la Roma al Via del Mare: dovrebbe saltare le prossime tre partite contro Inter, Milan e Lazio ... msn.com

Calcio, 15 giorni stop per Camarda, infortunio ad una spalla - È questo l'esito della consulenza ortopedica a cui si è sottoposto oggi a Milano l'attaccante del Lecce Francesco Camarda. rainews.it

