Infortunio Barella il centrocampista dell’Inter ci sarà contro la Juve? Cosa hanno detto gli esami e quali sono i tempi di recupero del giocatore

Barella si è fermato dopo un risentimento muscolare e le sue condizioni sono ancora da valutare. L’Inter aspetta notizie dagli esami, che chiariranno se potrà scendere in campo contro la Juventus. Per ora, il centrocampista viene tenuto sotto osservazione e il suo recupero dipenderà dai prossimi controlli.

Infortunio Barella, le condizioni del centrocampista saranno valutate giorno dopo giorno a causa del lieve risentimento muscolare. Juve non a rischio. Dopo lo stop forzato che lo ha costretto a non partire per la decisiva trasferta di Champions League a Dortmund, in casa Inter è arrivato il momento della verità sulle condizioni di Nicolò Barella. La mattinata di oggi è stata decisiva per capire l’entità del problema fisico accusato dal centrocampista sardo durante l’ultima rifinitura. Il centrocampista nerazzurro si è recato presso l’Istituto Humanitas di Rozzano per sottoporsi agli esami clinico-strumentali di rito, necessari a definire i tempi del suo rientro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

