Infortunio Barella il centrocampista dell’Inter ci sarà contro la Juve? Cosa hanno detto gli esami e quali sono i tempi di recupero del giocatore
Barella si è fermato dopo un risentimento muscolare e le sue condizioni sono ancora da valutare. L’Inter aspetta notizie dagli esami, che chiariranno se potrà scendere in campo contro la Juventus. Per ora, il centrocampista viene tenuto sotto osservazione e il suo recupero dipenderà dai prossimi controlli.
Infortunio Barella, le condizioni del centrocampista saranno valutate giorno dopo giorno a causa del lieve risentimento muscolare. Juve non a rischio. Dopo lo stop forzato che lo ha costretto a non partire per la decisiva trasferta di Champions League a Dortmund, in casa Inter è arrivato il momento della verità sulle condizioni di Nicolò Barella. La mattinata di oggi è stata decisiva per capire l’entità del problema fisico accusato dal centrocampista sardo durante l’ultima rifinitura. Il centrocampista nerazzurro si è recato presso l’Istituto Humanitas di Rozzano per sottoporsi agli esami clinico-strumentali di rito, necessari a definire i tempi del suo rientro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Infortunio Bellanova, brutte notizie per l’Atalanta: gli esami hanno confermato la lesione. Ecco i tempi di recupero del giocatore della Dea
L'infortunio di Bellanova all'Atalanta si aggrava con la conferma della lesione muscolare al bicipite femorale.
Infortunio Bernardeschi, l’ex Juve out dopo la Supercoppa Italiana: ecco cosa evidenziano gli esami. I tempi di recupero dell’attaccante del Bologna
Inter, tegola Barella: infortunio per il centrocampista, i tempi di recuperoArrivano aggiornamenti, da casa Inter, sulle condizioni di Nicolò Barella, costretto a saltare l'ultima gara della League Phase di Champions - questa sera alle 21 in casa del ... tuttonapoli.net
Infortunio Barella, l'esito degli esami e il comunicato dell'Inter: quando torna, quante partite salta e chi gioca al suo postoQUANDO TORNA - Barella non sarà rischiato tra pochi giorni contro la Cremonese e lo stesso dovrebbe accadere in Coppa Italia contro il Torino, l'obiettivo è provare a rientrare in occasione del ... calciomercato.com
Inter, infortunio Barella: salta il Borussia Dortmund per affaticamento muscolare | Sky Sport x.com
Infortunio Barella, Palmeri: "Secondo me non lo rivediamo in campo prima di..." facebook
