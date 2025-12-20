Infortunio Bernardeschi l’ex Juve out dopo la Supercoppa Italiana | ecco cosa evidenziano gli esami I tempi di recupero dell’attaccante del Bologna

Infortunio Bernardeschi, l’ex Juve verrà operato martedì dopo la frattura della clavicola. L’esterno rossoblù salterà sei settimane di campionato nel 2026. Il Bologna perde uno dei suoi leader tecnici nel momento più importante della stagione. Federico Bernardeschi, infortunatosi durante la semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter lo scorso 19 dicembre, ha ricevuto l’esito degli esami strumentali che non hanno lasciato spazio a speranze. La diagnosi parla chiaro: frattura angolata della clavicola sinistra. L’esterno toscano, che stava vivendo una seconda giovinezza sotto le Due Torri dopo l’esperienza in MLS e il passato alla Juventus, sarà costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico fissato per martedì prossimo a Bologna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

