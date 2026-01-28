Infortunio Anguissa brutte notizie sul rientro | cresce l’ipotesi di un sostituto dal mercato

Le notizie sul recupero di Anguissa non sono positive. Le ultime indiscrezioni parlano di un infortunio più serio del previsto e di possibili alternative dal mercato per sostituirlo. La speranza di rivederlo in campo presto si riduce di giorno in giorno.

Le notizie sul recupero di Zambo Anguissa non sono affatto rassicuranti. Secondo le ultime indiscrezioni, i problemi alla schiena del centrocampista del Napoli si stanno rivelando più gravi del previsto. Il calciatore, infatti, potrebbe dover saltare ancora delle partite, lasciando un vuoto in mezzo al campo. Di fronte a questa situazione, la società potrebbe intervenire sul mercato, alla ricerca di un sostituto dell’ultimo minuto. La priorità sembra essere quella di trovare un mediano da mettere a disposizione per completare il reparto. I problemi alla schiena di Anguissa. La situazione di Zambo Anguissa sta preoccupando non poco il Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Il Napoli si trova a dover affrontare alcune difficoltà in questa fase di mercato, con un infortunio che ha coinvolto un proprio giocatore e la necessità di un cambio strategico.

