Milan-Lazio Giménez punta al rientro Brutte notizie invece sul fronte Athekame

Sabato 29 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro', il Milan di Massimiliano Allegri affronterà la Lazio di Maurizio Sarri: l'attaccante messicano Santiago Giménez dovrebbe farcela a rientrare in campo. Sicuramente out, invece, Zachary Athekame. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Lazio, Giménez punta al rientro. Brutte notizie invece sul fronte Athekame

#Calcio 12° turno di #SerieA: vincono il Parma, 2-1 a Verona, e la #Roma che con il 3-1 a Cremona va in testa alla classifica, approfittando della sconfitta per 1-0 dell'#Inter nel derby contro il Milan. Lazio-Lecce 2-0. Oggi Torino-Como e Sassuolo-Pisa

Milan, Santiago Gimenez punta al rientro contro la Lazio - Santiago Gimenez sta meglio ed è vicino al rientro: il centravanti messicano, out da qualche settimana per smaltire un problema alla caviglia che lo ha tormentato nell'ultimo periodo, ... Da milannews.it

Milan, due mesi da paura: dal Napoli alla Lazio, sei big match per Allegri - Le braccia saranno tese in avanti come nella foto, i palmi delle mani verso il campo, il vocale non c'è nemmeno troppo da inventarselo: "Halma", alla toscana ovviamente. sportmediaset.mediaset.it scrive

Il Lecce resta in 10, comodo tris per il Milan. Allegri vola agli ottavi: incontrerà la Lazio - Una serata così, prima di salire sull’ottovolante con Napoli e Juve, fa bene allo spirito e all’anima. Da gazzetta.it