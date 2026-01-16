Due influencer di Onlyfans evadono il fisco per 250mila euro | smascherato un traffico di guadagno in nero

La Guardia di Finanza di Lodi ha scoperto un caso di evasione fiscale coinvolgente due influencer di Onlyfans, che avrebbero accumulato oltre 250mila euro in nero. L’indagine ha permesso di smascherare un traffico di guadagni non dichiarati, evidenziando le criticità legate alla tassazione nel settore degli influencer digitali. Questa scoperta sottolinea l’importanza di un’attenta verifica fiscale in un mercato in rapida crescita.

La Guardia di Finanza di Lodi ha scoperto un traffico di denaro nero in mano a due influencer di Onlyfans che nel tempo avrebbero guadagnato oltre 250mila euro senza mai dichiararli al Fisco.

