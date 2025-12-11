Guida sotto l' effetto di droga e con la patente sospesa | 42enne arrestato dai Carabinieri

Domenica scorsa, i Carabinieri di Lugo hanno arrestato un uomo di 42 anni, straniero, per aver fornito false dichiarazioni alle autorità. L'episodio si è verificato mentre l'uomo era sotto l'effetto di droga e con la patente sospesa, evidenziando le conseguenze di comportamenti irresponsabili e illegali.

Domenica scorsa i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Lugo hanno arrestato un 42enne straniero per falsa attestazione o dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità.In particolare i militari, nel corso di un servizio finalizzato a rafforzare la vigilanza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

