Incidente tra Tuscania e Tarquinia auto cappotta e blocca la strada

Questa pomeriggio, sulla strada provinciale 3 tra Tuscania e Tarquinia, un’auto è finita fuori strada e si è cappottata, bloccando la carreggiata. Per fortuna, nessuno è rimasto gravemente ferito, ma il traffico ha subito forti rallentamenti mentre i soccorsi sono arrivati sul posto per aiutare i feriti e rimuovere l’auto incidentata.

Incidente sulla Tarquiniese. È avvenuto intorno alle 16,30 del 28 gennaio lungo la strada provinciale 3 che collega Tuscania e Tarquinia. Per cause ancora in corso di accertamento, ma con ogni probabilità a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, il conducente di un'auto ha perso il controllo. La macchina ha cappottato, finendo di traverso sulla carreggiata e causando rallentamenti al traffico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno provveduto a regolare la viabilità e a effettuare gli accertamenti e i rilievi del caso, e il personale sanitario. Fortunatamente, stando alle prime informazioni, la persona a bordo dell'auto non avrebbe riportato ferite gravi ma è stata comunque trasferita in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Un incidente si è verificato questa mattina sulla strada Tarquiniese, vicino a Tuscania.

Oggi a Tarquinia, sulla via Aurelia al chilometro 4,500, si è verificato un incidente tra una cisterna e un’auto.

Tuscania – Scontro sulla Tarquiniese: due feriti (FOTO)TARQUINIA - Questa mattina, sulla strada provinciale Tarquiniese, poco prima di Tuscania, si è verificato un incidente tra due auto all’altezza del chilometr ... etrurianews.it

Scontro tra due auto sulla Tuscanese: una si ribalta, l’altra contro un alberoIncidente questa mattina lungo la Tuscanese dove due auto si sono scontrate e una, per l’urto, si è ribaltata. L’incidente è avvenuto alle porte di Tuscania. Per cause e dinamica in corso di ... civonline.it

