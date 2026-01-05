Incidente a Tarquinia | scontro tra una cisterna e un’auto | un ferito

Oggi a Tarquinia, sulla via Aurelia al chilometro 4,500, si è verificato un incidente tra una cisterna e un’auto. L’incidente ha coinvolto un solo ferito, che è stato assistito sul posto. Le autorità stanno gestendo la situazione e le operazioni di messa in sicurezza della strada sono in corso.

Tarquinia, 5 gennaio 2025 – Incidente sull a via Aurelia all'altezza di Tarquinia nella mattinata di oggi: il sinistro, avvenuto precisamente al chilometro 4,500 ha visto coinvolte una cisterna e un' auto. Una persona è rimasta ferita. La strada statale è stata temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni: per garantire la sicurezza e le operazioni di soccorso, il traffico è stato interdetto dal km 0,000 innesto A12 al km 16,300 rotatoria direzione Vetralla (Viterbo). Sul posto erano presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del trattoRiap nel più breve tempo possibile.

Autocisterna si ribalta sull’Aurelia bis: traffico bloccato tra Tarquinia e Monte Romano, elisoccorso sul posto (FOTO) - Mattinata di forti disagi lungo la via Aurelia bis nel territorio comunale di Tarquinia. etrurianews.it

Lazio: Anas, per incidente chiusa temporaneamente al traffico Ss 1Bis “Via Aurelia” a Tarquinia - In seguito a un incidente stradale verificatosi al chilometro 4,500 nei pressi di Tarquinia, in provincia di Viterbo, la strada statale 1 Bis "Via ... romadailynews.it

