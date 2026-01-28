Incidente stradale l' auto urta il guardrail e si cappotta | ferite mamma e due figlie

Un incidente si è verificato mercoledì pomeriggio lungo via Bassa, poco fuori Ferrara. Un’auto ha perso il controllo, ha urtato il guardrail e si è cappottata. A bordo c’erano una mamma e le sue due figlie, tutte rimaste ferite nell’impatto. Sul posto sono arrivati i soccorsi, che hanno portato le ferite in ospedale. Le condizioni sono ancora da valutare, ma fortunatamente nessuno rischia la vita. La polizia ha già avviato le verifiche per capire come sia successo.

Un pomeriggio di grande paura quello vissuto mercoledì 28, lungo via Bassa, poco fuori Ferrara. Intorno alle 16.45 circa, all’altezza del civico 159, si è verificato un grave incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura con a bordo una donna e le sue due figlie piccole. Per cause ancora in corso di accertamento, la conducente ha perso il controllo del veicolo. L'auto ha terminato la sua corsa abbattendosi violentemente contro il guardrail e sfondando un muretto adiacente alla carreggiata. A causa dell'impatto estremamente violento, il mezzo si è ribaltato, terminando la carambola con la parte anteriore completamente distrutta.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

