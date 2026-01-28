Incidente mortale a Vicofertile Feneal Uil | Vicinanza ai familiari di Vincenzo Pitasi

Questa mattina un uomo di 58 anni, Vincenzo Pitasi, è morto in un incidente in un cantiere edile a Vicofertile. La Feneal Uil esprime vicinanza ai familiari e si unisce nel cordoglio per questa tragedia sul lavoro. I carabinieri stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente.

"Ancora una volta, purtroppo, siamo costretti a denunciare l’ennesimo infortunio mortale avvenuto in un cantiere edile dove ha perso la vita un lavoratore di 58 anni" "Ancora una volta, purtroppo, siamo costretti a denunciare l’ennesimo infortunio mortale avvenuto in un cantiere edile dove ha perso la vita un lavoratore di 58 anni, Vincenzo Pitasi. Apprendiamo dalla stampa che sono in corso tutti gli accertamenti del caso per capire l’esatta dinamica dell’incidente e controllare se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza. "Questi accertamenti, é giusto sottolineare che devono sempre essere fatti prima e non dopo, in questo caso il dopo è già troppo tardi.🔗 Leggi su Parmatoday.it

La tragedia di Crans-Montana ha colpito profondamente l'Italia.

