Valerio Medici nuovo segretario generale di Feneal Uil Campania

Valerio Medici è il nuovo segretario generale della Feneal Campania, categoria degli edili della Uil.Medici è stato eletto questa mattina nel corso del Consiglio regionale della Feneal di Napoli e Campana, alla presenza del segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri e del segretario generale della Feneal nazionale, Mauro Franzoloni. Medici, 45 anni, componente della Segreteria della Feneal Uil di Napoli dal 2010 e segretario organizzativo della stessa categoria dal 2018, è stato presidente di Aslen (associazione Rlst) ed è attuale vicepresidente della Cassa Edile di Napoli, oltre che componente del cda del Formedil di Napoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Edilizia siciliana, la denuncia del segretario generale della Feneal Uil Pasquale De Vardo: "Troppi annunci per nulla"

Leggi anche: La Uil Scuola Rua apre una nuova fase della propria attività sindacale con la nomina del nuovo segretario generale

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Nell’ambulatorio con 1.500 pazienti e 200 ricette al giorno: «Le persone cercano il medico anche per essere ascoltate».