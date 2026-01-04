Strage Crans Schlein | vicinanza ai familiari delle sei vittime

La tragedia di Crans-Montana ha colpito profondamente l’Italia. Schlein esprime vicinanza ai familiari delle sei giovani vittime italiane, ricordando l’importanza di condividere il dolore e di sostenere chi è stato colpito da questa perdita. È un momento di riflessione e solidarietà, in cui il rispetto per le vittime e le loro famiglie rimane al centro dell’attenzione pubblica.

Roma, 4 gen. (askanews) – “Mi unisco, anche a nome di tutta la comunità democratica, al dolore dei genitori, degli amici e di tutti coloro che hanno conosciuto e voluto bene alle sei giovani vittime italiane della strage di Crans-Montana, e di tutte le altre vittime. A loro va tutta la nostra vicinanza e la nostra commossa partecipazione.” Così la segretaria del Pd Elly Schlein, che in questi giorni si è tenuta in costante contatto con il Ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Ora è il tempo del cordoglio – conclude Schlein – ma poi viene il tempo di accertare le responsabilità su come tutto questo sia potuto accadere”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Strage Crans, Meloni: cordoglio e vicinanza Governo italiano a familiari vittime Leggi anche: Strage Crans, Schlein: Pd addolorat0, profondo cordoglio e vicinanza Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Strage Crans, Schlein: Pd addolorat0, profondo cordoglio e vicinanza; Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Schlein, vicinanza a tutti i familiari delle vittime italiane di Crans-Montana; Strage Crans, cordoglio Fontana: Camera dei Deputati esprime dolore immenso. Strage Crans, Schlein: vicinanza ai familiari delle sei vittime - 'Mi unisco, anche a nome di tutta la comunità democratica, al dolore dei genitori, degli amici e di tutti coloro che ... notizie.tiscali.it

