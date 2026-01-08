Venezia svolta nell’omicidio del barman a Mira | fermato un agente della polizia locale

È stato effettuato un fermo nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Sergiu Tarna, il giovane barman moldavo di 25 anni trovato morto a Mira, nel Veneziano. L’arresto riguarda un agente della polizia locale coinvolto nel caso. Le indagini proseguono per chiarire le dinamiche e le motivazioni dell’omicidio.

(Adnkronos) – C'è un arresto nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Sergiu Tarna, il barman moldavo di 25 anni trovato morto la mattina di San Silvestro nelle campagne tra Mira e Malcontenta, nel Veneziano, con un colpo di pistola alla tempia. A finire in manette è stato un agente della polizia locale di Venezia, 40 anni.

