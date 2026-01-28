Incendio nella fabbrica abbandonata a Cormano 4 senzatetto intossicati fumo sulla Milano-Meda

Da ilnotiziario.net 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina un incendio ha avvolto una fabbrica abbandonata a Cormano, nello stabile dell’ex Nymco in via dei Giovi. Quattro senzatetto sono rimasti intossicati dal fumo e sono stati soccorsi sul posto. Il fumo ha anche attraversato la Milano-Meda, creando disagi alla circolazione. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che stanno ancora lavorando per domare le fiamme.

Nel panorama della sanità lombarda, CEDAM Italia Srl si conferma da oltre cinquant’anni come un. Oggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è. Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso urgente rivolto ai cittadini: è in corso. In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, screening gratuito sul tir dei Vigili del fuoco realizzato in. Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, Trenord rafforza in modo significativo il servizio ferroviario. Un lunedì di sangue a Rogoredo, a pochi passi dal cosiddetto “bosco della droga” di. Un giovane di circa 20 anni è stato ucciso nel pomeriggio di oggi in una. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

incendio nella fabbrica abbandonata a cormano 4 senzatetto intossicati fumo sulla milano meda

© Ilnotiziario.net - Incendio nella fabbrica abbandonata a Cormano, 4 senzatetto intossicati, fumo sulla Milano-Meda

Approfondimenti su Cormano ExNymco

Milano-Meda in tilt: lunghe code verso Milano per lavori tra Paderno e Cormano

Difficoltà sulla Milano-Meda: lunghe code e rallentamenti tra Paderno Dugnano e Cormano a causa di lavori sulla segnaletica.

Cormano, riaperto lo svincolo della Milano-Meda in via Fermi

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Cormano ExNymco

incendio nella fabbrica abbandonataIncendio nella fabbrica abbandonata a Cormano, 4 senzatetto intossicati, fumo sulla Milano-MedaUn incendio si è sviluppato questa mattina a Cormano in una fabbrica abbandonata. Si tratta dell’edificio abbandonato della ex Nymco in via dei Giovi. Sul ... ilnotiziario.net

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.