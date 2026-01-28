Incendio nella fabbrica abbandonata a Cormano 4 senzatetto intossicati fumo sulla Milano-Meda

Questa mattina un incendio ha avvolto una fabbrica abbandonata a Cormano, nello stabile dell’ex Nymco in via dei Giovi. Quattro senzatetto sono rimasti intossicati dal fumo e sono stati soccorsi sul posto. Il fumo ha anche attraversato la Milano-Meda, creando disagi alla circolazione. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che stanno ancora lavorando per domare le fiamme.

