Milano-Meda in tilt | lunghe code verso Milano per lavori tra Paderno e Cormano

Difficoltà sulla Milano-Meda: lunghe code e rallentamenti tra Paderno Dugnano e Cormano a causa di lavori sulla segnaletica. La mattinata si rivela complicata per gli automobilisti diretti verso Milano, con traffico in tilt già dall'altezza di Incirano, causando disagi e ritardi lungo l'arteria.

Ore di passione sulla Milano-Meda, code tra Paderno Dugnano e Cormano per cantiere segnaletica. Mattinata difficile per gli automobilisti diretti verso Milano lungo la Milano-Meda, dove si registrano pesanti rallentamenti e code già a partire da Incirano, all’altezza dell’uscita 5. A causare i disagi sono i lavori di rifacimento della segnaletica stradale in corso nel . Ilnotiziario.net

