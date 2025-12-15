Milano-Meda in tilt | lunghe code verso Milano per lavori tra Paderno e Cormano

Difficoltà sulla Milano-Meda: lunghe code e rallentamenti tra Paderno Dugnano e Cormano a causa di lavori sulla segnaletica. La mattinata si rivela complicata per gli automobilisti diretti verso Milano, con traffico in tilt già dall'altezza di Incirano, causando disagi e ritardi lungo l'arteria.

Audizione in consiglio regionale dedicata ai futuri pedaggiamenti della Milano-Meda quando sarà inglobata in Pedemontana. Alcuni Comuni chiedono la gratuità per i pendolari, dall’assessore Terzi apertura solo sulle scontistiche - facebook.com facebook