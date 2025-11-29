Lotto vinti oltre 20mila euro in una ricevitoria del centro con un terno
Il Lotto sorride alla Campania. Nell’estrazione di giovedì 27 novembre, come riporta Agipronews, centrato un terno da 22.500 euro a Napoli in corso Giuseppe Garibaldi, con una giocata da 5 euro sulla ruota del capoluogo campano.L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,6 milioni di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
