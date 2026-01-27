Incassò oltre 505mila euro del Lotto senza versarli | condanna definitiva per il gestore di una ricevitoria

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per peculato del gestore di una ricevitoria a Milano, che aveva incassato oltre 505mila euro senza versarli. La sentenza definitiva sottolinea l’importanza del rispetto delle norme e della trasparenza nelle attività di gioco. Questa decisione richiama l’attenzione sulla responsabilità dei soggetti coinvolti e sulle conseguenze di comportamenti illeciti nel settore.

Lo ha deciso la corte di Cassazione. L'uomo è il gestore di una ricevitoria di Milano La corte di Cassazione ha confermato la condanna per peculato nei confronti del gestore di una ricevitoria del Lotto in provincia di Milano. La suprema Corte ha confermato che il denaro incassato dal gioco appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della riscossione. Lo riporta Agipronews. L'uomo era stato ritenuto responsabile dalla corte d'Appello di Milano di essersi appropriato di oltre 505mila euro incassati come proventi delle giocate, ma mai versati all'Erario. Per la difesa il gestore della ricevitoria non svolgerebbe funzione pubblica, ma opererebbe in un rapporto privato quindi le somme incassate non sarebbero denaro pubblico sin dal momento della riscossione.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Nel fine settimana, la ricevitoria di via Belgioioso a Busnago ha registrato importanti vincite al Lotto, superando i 58.

La Cassazione ribadisce, il denaro del Lotto è già dello Stato: il concessionario è agente contabile e incaricato di pubblico servizio

