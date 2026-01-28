Incassa 505mila euro del Lotto invece di versarli allo Stato | il gestore della ricevitoria condannato per peculato

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un gestore di una ricevitoria del Lotto in provincia di Milano. L’uomo aveva incassato 505mila euro senza versarli allo Stato, come previsto dalla legge. La sentenza ribadisce che i soldi del gioco sono pubblici fin dal momento della riscossione.

Milano, 28 gennaio 2026 – La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per peculato nei confronti del gestore di una ricevitoria del Lotto in provincia di Milano, ribadendo che il denaro incassato dal gioco appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della riscossione. L'uomo era stato ritenuto responsabile dalla Corte d'appello di Milano di essersi appropriato di oltre 505mila euro incassati come proventi delle giocate e mai riversati all'Erario.

