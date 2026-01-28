La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per peculato di un gestore di una ricevitoria del Lotto in provincia di Milano. Il uomo si era intascato 505mila euro delle vincite, invece di versarli allo Stato. La decisione chiarisce che il denaro incassato dai giochi pubblici spetta all’amministrazione fin dal primo momento.

Milano, 28 gennaio 2026 – La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per peculato nei confronti del gestore di una ricevitoria del Lotto in provincia di Milano, ribadendo che il denaro incassato dal gioco appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della riscossione. L’uomo era stato ritenuto responsabile dalla Corte d’appello di Milano di essersi appropriato di oltre 505mila euro incassati come proventi delle giocate e mai riversati all’Erario. 20050109 - ROMA - CRO: LOTTO: ESCE 53 A VENEZIA, COSTERA' 500-600 MLN A ERARIO CIFRA ESATTA SI SAPRA' SOLO DOMATTINA. Un giocatore compila il bollettino di giocata in una ricevitoria del lotto, in questa recentissima immagine d'archivio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, s’era intascato 505mila euro dalle giocate del Lotto invece di versarli allo Stato: gestore di una ricevitoria condannato per peculato

