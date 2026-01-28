La Spagna di Pedro Sánchez si distingue in Europa. Mentre molti paesi seguono la linea dura delle politiche nazionaliste e populiste, Madrid continua a puntare su un percorso diverso. Sánchez ha preso decisioni che vanno contro la tendenza generale, dimostrando che un’Europa più aperta e inclusiva può ancora esistere. La sua posizione si scontra con il clima di paura e di divisione che si respira in molti altri Paesi europei.

In un contesto internazionale segnato dal ritorno della politica della paura e dalla normalizzazione di retoriche escludenti, la Spagna di Pedro Sánchez emerge come un’anomalia positiva nel panorama europeo. Diritti, inclusione, multilateralismo e sicurezza umana guidano scelte concrete: dal rifiuto della corsa al riarmo alla politica migratoria, dalla cooperazione internazionale alla diplomazia. Un caso che mostra come un’altra traiettoria di governo sia possibile, anche sotto pressione, senza trasformare la paura in programma politico. Mentre negli Stati Uniti il presidente Donald Trump e i suoi seguaci riportano al centro un’idea di politica fondata sulla paura, sull’esclusione e sulla criminalizzazione dell’alterità, e mentre in Europa quella stessa grammatica viene sempre più spesso ripresa e normalizzata da vari governi, la Spagna di Pedro Sánchez si sta delineando come una vera e propria anomalia politica (positiva). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In un’Europa che segue Trump, la Spagna dimostra che un’altra traiettoria è possibile

Approfondimenti su Europa Trump

È stato recentemente liberato un tratto di spiaggia sul viale Kennedy a Catania, con l’obiettivo di ripristinare e valorizzare l’area.

Davos evidenzia come Donald Trump continui a rappresentare un punto di riferimento nel panorama politico mondiale, anche in un contesto globale spesso critico nei confronti degli Stati Uniti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Trump scuote l’Europa e l’Ucraina: cosa cambia con la nuova strategia USA

Ultime notizie su Europa Trump

Argomenti discussi: Ue alla prova Trump. Von der Leyen invoca un’Europa più sovrana; Blog | La Spagna di Sánchez: un'alternativa alla politica della paura in Europa; Piazza Affari avanza in un'Europa cauta; Zelensky l'europeo. Il gran discorso di un leader che vuole una grande Europa (di S. Ventura).

Zelensky l'europeo. Il gran discorso di un leader che vuole una grande EuropaOrmai la storia dell’Unione e quella dell’Ucraina sono una storia unica. Non dovremmo accettare che l’Europa sia soltanto un’insalata di piccole e medie ... huffingtonpost.it

Banche, ecco il confronto Europa-America: i pericoli nel rinviare la crescita nel Vecchio continenteBmo è una banca che in Europa conoscono in pochi. Eppure, quanto a valore di Borsa, vale circa un miliardo più di Unicredit, che è tra gli istituti di credito europei più dinamici, quarto per valore n ... corriere.it

La #Juventus segue con grande attenzione Can #Uzun, talento dell’#EintrachtFrancoforte. Gli osservatori bianconeri lo monitorano da tempo in tutta Europa e i riscontri sono molto positivi. Su di lui c’è l’interesse di diversi top club e in estate la concorrenza - facebook.com facebook

L’analisi di Sabino Cassese sulla doppia crisi delle guerre e del Diritto internazionale a cui segue un buon consiglio per l’Europa. “Servirebbe una spinta per riaprire il dialogo tra Stati per evitare le guerre, per raggiungere accordi e riscoprire il multilateralismo x.com