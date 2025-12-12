Liberato un tratto di spiaggia sul viale Kennedy Grasso Mpa | Intervento che dimostra come un’altra Plaia sia possibile

È stato recentemente liberato un tratto di spiaggia sul viale Kennedy a Catania, con l’obiettivo di ripristinare e valorizzare l’area. L’intervento di rimozione di un vecchio lido, promosso dal Mpa e dal consigliere Grasso, rappresenta un esempio di come un’altra Plaia possa essere possibile, offrendo nuove opportunità di fruizione e tutela del territorio costiero.

“In questi giorni abbiamo assistito all’intervento di rimozione di un vecchio lido sul litorale catanese del viale Kennedy all’altezza della piscina comunale. Tutti adesso possono vedere la spiaggia ed il mare passando dalla strada: l’arenile è tornato completamente visibile, libero, naturale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

