In Trio La Rosa in concerto con l' omaggio alle melodie del Mediterraneo

Domenica 1 febbraio, al Forlimpopoli Folk Club torna la musica dal vivo con il Trio La Rosa. L’ensemble romagnolo si esibirà in un concerto dedicato alle melodie del Mediterraneo, portando sul palco un omaggio alle sonorità che richiamano i paesi del sud. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica folk e tradizionale.

Domenica 1 febbraio, al Forlimpopoli Folk Club si torna a celebrare la musica dal vivo con le note dell'ensemble romagnolo trio La Rosa. A partire dalle 17, il trio sarà di scena con “Mediterraneo d'Amore”, uno spettacolo sotto forma di concerto, che celebra l'amore, l'arte e la cultura delle regioni bagnate dal Mediterraneo. Il trio la Rosa esegue una selezione di canzoni d'amore provenienti da diversi paesi del Mediterraneo toccando diverse aree geografico culturali: la Grecia, l’Egitto, la Turchia, i Balcani, in genere spesso contaminati dalla cultura Rom, ma anche il Marocco fino ad arrivare alla Spagna.🔗 Leggi su Forlitoday.it

