Giuseppe Tamburi si sfoga e accusa: “In Svizzera c’è una cricca, via le indagini”. Il padre di Giovanni, morto la notte di Capodanno nel locale Le Constellation di Crans-Montana, non crede che le autorità abbiano fatto abbastanza. Chiede che si faccia chiarezza e si cerca giustizia per suo figlio.

Parla di “cricca” Giuseppe Tamburi, il padre di figlio Giovanni, morto la notte di Capodanno nel locale Le Constellation di Crans – Montana. Dopo quasi un mese l’uomo parla e in una intervista a La Stampa ricorda la “luce” del sedicenne. “Ho scoperto che aiutava segretamente un senzatetto, regalandogli cibo e abiti – dice Giuseppe – e ora vorrei aprire un ricovero per i bisognosi in suo nome. So che non è una cosa che posso fare dall’oggi al domani, ma sto già parlando con il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e la sua giunta, perché diventi al più presto una realtà”. L’uomo, come tutti i parenti delle vittime, chiede giustizia ma esprime forti dubbi e perplessità sulla conduzione delle indagini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “In Svizzera c’è una cricca, via le indagini”, il padre di Giovanni Tamburi denuncia la negligenza dei pm e chiede giustizia

Approfondimenti su Giovanni Tamburi

Giuseppe Tamburi, padre di Giovanni Tamburi, non ha nascosto il suo sdegno dopo la decisione della giustizia svizzera di scarcerare Jacques Moretti, proprietario del discobar coinvolto in un episodio avvenuto a Capodanno.

A Bologna, la salma di Giovanni Tamburi è stata restituita alla famiglia, che esprime dolore e desiderio di giustizia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Giovanni Tamburi

Argomenti discussi: C’è tanta Svizzera nella pasta italiana; Crans-Montana, In Svizzera e in Italia i poteri sono separati, e Giorgia Meloni lo sa bene; Jacques Moretti, cosa dice la legge in Svizzera: ecco perché poteva essere scarcerato; Crans-Montana, richiamato ambasciatore italiano in Svizzera dopo scarcerazione Moretti.

Crans-Montana: l’Italia si costituirà parte civile nel procedimento in SvizzeraIl governo italiano è pronto a costituirsi parte civile nella vicenda giudiziaria per la strage di Crans Montana dove 40 persone, tra le quali sei giovani italiani, sono morte ... msn.com

Strage in Svizzera, il papà di Chiara Costanzo: «Mia figlia non c’è più, ho perso la speranza dopo la telefonata per identificarla. Era finita nel locale per caso»Andrea Costanzo si sta dirigendo a Sion insieme alla moglie. È un viaggio verso l'ineluttabile, verso quella task force internazionale che sta cercando di dare un nome ai corpi recuperati dal rogo. ilmattino.it

Il padre di Giovanni Tamburi: “A Crans Montana comanda una cricca, la Svizzera cambi il giudice” x.com

«Il mio primo maestro mi insegnò di non guardare i bilanci come analista e per me è stata una grandissima legge. Bisogna stare accanto all’imprenditore, mai prendergli il volante.» Il consiglio di Giovanni Tamburi, eccellenza italiana nel settore degli investim - facebook.com facebook