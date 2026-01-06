Giovanni Tamburi è tornato a casa la salma arrivata a Bologna Il padre | Morto anche io la madre | Ora giustizia

A Bologna, la salma di Giovanni Tamburi è stata restituita alla famiglia, che esprime dolore e desiderio di giustizia. Il padre ha commentato: “Morto anche io”, mentre la madre chiede risposte. La comunità si stringe intorno ai familiari, in un momento di grande sofferenza, segnato da un’attenta riflessione sulla perdita e sulla ricerca di verità.

Strage Crans-Montana, il dolore dei genitori di Giovanni Tamburi: "Con una vera uscita di sicurezza sarebbe ancora vivo" - Montana e il dolore dei genitori di Giovanni Tamburi, tra le vittime italiane: ricordi, testimonianze e l’assenza di misure di sicurezza che avrebbero potuto salvarlo. notizie.it

Giovanni Tamburi, la salma del 16enne è arrivata a Bologna. Il padre: “Me l’hanno tolto, forse sono morto con lui”. La diretta - La mamma: “E’ tornato indietro per aiutare, è un martire”. msn.com

E' arrivata a Bologna la salma di Giovanni Tamburi, il 16enne bolognese morto nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana. Il feretro è giunto a Milano Linate con un volo dell’Aeronautica militare, poi è stato trasportato al cimitero di Borgo Panigale. “In Italia - facebook.com facebook

La sorella di Giovanni Tamburi: "Ho rischiato di perdere tutti e tre i miei fratelli": #DentrolaNotizia x.com

