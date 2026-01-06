Giovanni Tamburi è tornato a casa la salma arrivata a Bologna Il padre | Morto anche io la madre | Ora giustizia
A Bologna, la salma di Giovanni Tamburi è stata restituita alla famiglia, che esprime dolore e desiderio di giustizia. Il padre ha commentato: “Morto anche io”, mentre la madre chiede risposte. La comunità si stringe intorno ai familiari, in un momento di grande sofferenza, segnato da un’attenta riflessione sulla perdita e sulla ricerca di verità.
Bologna, 5 gennaio 2026 – Si stringono in un abbraccio dal quale traspaiono dolore e disperazione. Si accarezzano i capelli e gli sguardi sono quelli di chi, da giorni, sta attraversando un incubo. Giuseppe Tamburi, il papà di Giovanni, il sedicenne tra le vittime dell’incendio a ‘Le Constellation’ a Crans-Montana, è arrivato al cimitero di Borgo Panigale con il feretro del figlio. Strage Crans-Montana, rientrate le salme delle vittime italiane: il volo atterrato a Linate Al suo fianco, stretti in questa tragedia, ci sono la figlia Carlotta, sorella di Giovanni, e la mamma Letizia Sassoli de’ Bianchi, nonna del sedicenne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Giovanni Tamburi, oggi il rientro a Bologna della salma: la città riabbraccia il 16enne morto a Crans-Montana. La diretta
Leggi anche: La veglia per Giovanni Tamburi morto a Crans-Montana, l’abbraccio di Bologna. La sorella Valentina e la nonna Letizia in lacrime: “Il dolore è insopportabile”
Giovanni Tamburi è tornato a casa, la salma arrivata a Bologna. Il padre: “Morto anche io”, la madre: “Ora giustizia” - Montana, c’era anche il presidente della Regione, Michele de Pascale: “Tutta Bologna, la regione e l’intero Paese feri ... ilrestodelcarlino.it
Strage Crans-Montana, il dolore dei genitori di Giovanni Tamburi: "Con una vera uscita di sicurezza sarebbe ancora vivo" - Montana e il dolore dei genitori di Giovanni Tamburi, tra le vittime italiane: ricordi, testimonianze e l’assenza di misure di sicurezza che avrebbero potuto salvarlo. notizie.it
Giovanni Tamburi, la salma del 16enne è arrivata a Bologna. Il padre: “Me l’hanno tolto, forse sono morto con lui”. La diretta - La mamma: “E’ tornato indietro per aiutare, è un martire”. msn.com
E' arrivata a Bologna la salma di Giovanni Tamburi, il 16enne bolognese morto nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana. Il feretro è giunto a Milano Linate con un volo dell’Aeronautica militare, poi è stato trasportato al cimitero di Borgo Panigale. “In Italia - facebook.com facebook
La sorella di Giovanni Tamburi: "Ho rischiato di perdere tutti e tre i miei fratelli": #DentrolaNotizia x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.