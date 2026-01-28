A Crans-Montana si conoscono tutti decide una cricca | il papà di Giovanni Tamburi attacca la giustizia svizzera

Da leggo.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Tamburi, padre di Giovanni Tamburi, non ha nascosto il suo sdegno dopo la decisione della giustizia svizzera di scarcerare Jacques Moretti, proprietario del discobar coinvolto in un episodio avvenuto a Capodanno.

«È uno scandalo». Giuseppe Tamburi non usa giri di parole dopo la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del discobar di Crans-Montana dove, nella notte di Capodanno, un incendio ha ucciso decine di ragazzi, tra cui Giovanni Tamburi, suo figlio, 16 anni, studente bolognese. Nei giorni dell’attesa disperata, Tamburi parlava dal centro congressi Le Regent, mentre Giovanni risultava disperso. Poi il silenzio carico di dolore durante i funerali, celebrati il 7 gennaio nella chiesa di San Pietro a Bologna. Oggi, davanti agli sviluppi giudiziari che ritiene inaccettabili, la sua voce è ferma. 🔗 Leggi su Leggo.it

a crans montana si conoscono tutti decide una cricca il pap224 di giovanni tamburi attacca la giustizia svizzera

© Leggo.it - «A Crans-Montana si conoscono tutti, decide una cricca»: il papà di Giovanni Tamburi attacca la giustizia svizzera

Approfondimenti su Crans Montana Scandalo

Giovanni Tamburi, l’autopsia: a Crans-Montana è morto per asfissia. Il papà: “Ora dovremo seppellirlo una seconda volta, altro dolore”

Giovanni Tamburi è deceduto a seguito di un incendio a Crans-Montana, dove ha perso la vita per asfissia, probabilmente a causa di fumi tossici.

Crans-Montana, una folla di giovanissimi al funerale di Giovanni Tamburi. La madre: "Ora penso a piangerlo, ma spero che sia fatta giustizia"

A Crans-Montana si è svolto il funerale di Giovanni Tamburi, con una chiesa gremita di giovani e familiari.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Crans Montana Scandalo

Argomenti discussi: Crans-Montana: Se la Svizzera non reagisce, il danno d’immagine sarà enorme; Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Crans-Montana discesa libera e super G: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Crans-Montana, fuga dalla perla svizzera segnata dalla strage: In paese ondata di disdette; La strage di giovanissimi a Crans-Montana: dal rogo alle indagini, cosa sappiamo.

a crans montana siStretta dopo Crans-Montana. Locali sorvegliati speciali. Sì a commissioni ad hocRiunione in Prefettura: parte il giro di vite sui titoli abilitativi e sull’abusivismo. Interverrà l’organo di vigilanza delle attività pubbliche assieme ai pompieri. msn.com

a crans montana siCrans-Montana, la Svizzera all'Italia: sì alle squadre investigative comuniDa una parte si dà il via libera alle condizioni della premier Giorgia Meloni, poste come condizione per il rientro in sede dell’ambasciatore italiano Cornado, richiamato a Roma. Dall’altra però si ri ... gazzettadelsud.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.