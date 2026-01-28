Giuseppe Tamburi, padre di Giovanni Tamburi, non ha nascosto il suo sdegno dopo la decisione della giustizia svizzera di scarcerare Jacques Moretti, proprietario del discobar coinvolto in un episodio avvenuto a Capodanno.

«È uno scandalo». Giuseppe Tamburi non usa giri di parole dopo la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del discobar di Crans-Montana dove, nella notte di Capodanno, un incendio ha ucciso decine di ragazzi, tra cui Giovanni Tamburi, suo figlio, 16 anni, studente bolognese. Nei giorni dell’attesa disperata, Tamburi parlava dal centro congressi Le Regent, mentre Giovanni risultava disperso. Poi il silenzio carico di dolore durante i funerali, celebrati il 7 gennaio nella chiesa di San Pietro a Bologna. Oggi, davanti agli sviluppi giudiziari che ritiene inaccettabili, la sua voce è ferma. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - «A Crans-Montana si conoscono tutti, decide una cricca»: il papà di Giovanni Tamburi attacca la giustizia svizzera

Giovanni Tamburi è deceduto a seguito di un incendio a Crans-Montana, dove ha perso la vita per asfissia, probabilmente a causa di fumi tossici.

A Crans-Montana si è svolto il funerale di Giovanni Tamburi, con una chiesa gremita di giovani e familiari.

